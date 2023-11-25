Спецборт МЧС вылетел в Египет с новой партией гумпомощи для жителей Газы

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Самолет Ил-76 МЧС РФ с очередной партией гуманитарной помощи для населения сектора Газа вылетел из Москвы в Египет, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС РФ. Груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые проконтролируют доставку продуктов жителям анклава.

Спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел из международного аэропорта Жуковский в аэропорт города Эль-Ариш. Авиация МЧС России доставит гуманитарный груз общей массой 15 тонн, в составе которого продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки, — сказали в МЧС.

Ранее пресс-служба МЧС опубликовала кадры разгрузки в Египте спецбортов, доставивших гуманитарную помощь для сектора Газа. Ведомство также сообщило об отправке в Египет двух самолётов с очередной партией гумпомощи массой 60 тонн. В министерстве уточнили, что в состав груза включены продукты питания, средства личной гигиены, а также подушки и матрасы. Помощь жителям Газы организована по указанию президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

До этого Россией были отправлены в Египет два пакета гуманитарной помощи в 28 и 27 тонн. Они состояли из лекарств, гемостатических средств и перевязочных материалов, а также продуктов питания — муки, риса, макаронных изделий, сахара.