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Постоянная комиссия по свободе информации и правам Совета по правам человека (СПЧ) РФ выразила обеспокоенность инцидентом в Анкаре, где в дома журналистов Sputnik ворвались неизвестные лица.

Заявление по этому поводу размещено на сайте Совета. СПЧ призвал международные организации обратить самое пристальное внимание на происшествие, а также обратился к турецким властям с просьбой провести расследование и обеспечить безопасность представителей СМИ. Кроме того, турецких правоохранителей просят проверить законность задержания журналистов, последовавшего после нападения. Всё произошедшее СПЧ назвал грубейшим нарушением прав журналистов.

Как ранее сообщал NEWS.ru, группы агрессивно настроенных людей ворвались в квартиры трёх сотрудников Sputnik, называя их предателями родины и выкрикивая оскорбления. Позже турецкая полиция задержала несколько журналистов, включая главреда Sputnik Махира Ботзепе. После допроса их отпустили без предъявленных обвинений.