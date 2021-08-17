По вине талибов: в Европе назрел бунт против США

После того как движение «Талибан» (запрещено в России) получило контроль над Кабулом, спровоцировав массовое бегство людей из Афганистана, страны ЕС озаботились разработкой мер по предотвращению нового миграционного коллапса. Европейские столицы опасаются повторения кризиса 2015–2016 годов, когда за считаные месяцы к ним попытались прорваться около миллиона просителей убежища. Переформатирование, вероятно, ждёт и внешнюю политику евросообщества: в экспертной среде убеждены, что ЕС больше не захочет полагаться на США.

Со специальным заявлением по поводу Афганистана выступил президент Франции Эммануэль Макрон, который проинформировал, что Париж и Берлин будут настаивать на принятии общеевропейского плана борьбы с возможным наплывом приезжих из Афганистана.

Мы должны предвидеть крупные нерегулярные миграционные потоки и защитить себя от них, — отметил Макрон.

По его словам, потенциальная миграционная инициатива должна фокусироваться на борьбе с нелегалами, на укреплении европейской солидарности в борьбе с потенциальным кризисом, а также на налаживании сотрудничества со странами транзита.

Эммануэль Макрон Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инициативу администрации президента США Джо Байдена покончить с международными обязательствами перед Афганистаном, которая в итоге привела к транспортному кризису в Кабуле и гибели людей, официальные лица европейских стран обсуждают с недоверием и ощущением предательства. Оно было заметно даже у политиков-центристов, ещё недавно рассматривавших приход Байдена к власти как спасение для трансатлантических связей. То, что Вашингтон допустит падение Кабула, похоже, никто не ожидал.

Депортировать неблагонадёжных

По данным агентства ООН по делам беженцев в Афганистане, от 20 тыс. до 30 тыс. афганцев покидают страну еженедельно. Сообщалось о нескольких тысячах попыток незаконного пересечения внешних границ ЕС выходцами из Исламской Республики. В этих обстоятельствах некоторые государства евросообщества видят панацею в депортации тех просителей убежища, которые его не заслуживают. Вена была одной из шести европейских столиц, которые на минувшей неделе предупредили Брюссель о недопустимости прекращения депортации афганцев, прибывающих в Европу, даже на фоне ухудшения ситуации в Афганистане.

Правда, австрийская сторона допускает и другие, более мягкие варианты. В частности, она предложила создать «центры депортации» в странах по периметру Евросоюза.

Если депортация больше невозможна из-за ограничений, наложенных на нас Европейской конвенцией о правах человека, необходимо рассмотреть альтернативы, — говорится в совместном заявлении министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера и главы МИД страны Александра Шалленберга.

Проблема заключается ещё и в том, что не все внешние границы ЕС настолько прочны, насколько это хотелось бы Брюсселю. Это доказал натиск приезжих со Среднего Востока на литовскую границу. Попытки прорыва с белорусской территории, как считают в Вильнюсе, были сдирижированы Минском.

Julius Kalinskas/www.imago-images.de/Global Look Press

Необходимость в Турции

В Европе убеждены, что в одиночку предотвратить новый миграционный кризис, который, по опасениям, может повторить масштабы событий 2015–2016 годов, когда всего за несколько месяцев в ЕС прибыл миллион беженцев, не получится. Это упомянул в своей речи и Макрон, обратив внимание на то, что евросообществу нужно выстраивать контакты с такими принимающими государствами, как Пакистан, Турция и Иран. На необходимость интенсификации контактов с турецкой стороной указала и канцлер Германии Ангела Меркель. Турецкая пресса сообщила , что германский лидер сделала это заявление во время закрытых консультаций с однопартийцами.

В частности, Меркель предложила оказывать гуманитарную поддержку тем региональным государствам, которые готовы принимать афганских беженцев на своей территории, чтобы не допустить их приезда в Европу.

На этом фоне появляются предположения, что евросообщество рассматривает возможность заключить с Турцией очередное соглашение о предоставлении многомиллиардной финансовой поддержки в обмен на размещение всех нуждающихся. Именно такой формат сотрудничества между Брюсселем и Анкарой был разработан в 2016 году. Этим договорённостям удалось ослабить натиск выходцев с Ближнего Востока на ЕС.

Вера в заговор

В сенате США уверяют, что администрация Байдена изначально была предупреждена о том, что инициатива вывести войска в короткие сроки приведёт к катастрофическим последствиям, хотя незадолго до захвата Кабула талибами американские СМИ приводили довольно оптимистичные оценки, согласно которым администрация Ашрафа Гани может выстоять ещё как минимум полгода.

В неофициальном разговоре с телеканалом NBC американские чиновники выразили уверенность, что нынешняя обстановка в Афганистане не свидетельствует о провале Пентагона и разведывательных структур США, хотя признали: никто в администрации президента США не мог и подумать, что талибы предпримут настолько решительные шаги «на земле» и что Гани и его окружение откажутся оказывать сопротивление боевикам.

Закономерным итогом стало появление версий о тайной сделке между США, «Талибаном» и его внешним покровителем Пакистаном. По этим предположениям, Вашингтон просто делегировал ответственность за ситуацию Исламабаду, передав Афганистан под его внешнее управление.

На пограничном переходе между Афганистаном и Пакистаном Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар заметил, что с самого начала мирного процесса США вовлекали в него Пакистан, понимая бесперспективность дела без помощи Исламабада.

Очевидно, что между сторонами были отдельные договорённости. Мне кажется, что в последние дни штурма городов талибами ситуация вышла из-под контроля Исламабада. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана директор Центра изучения современного Афганистана

По словам аналитика, в Кабуле больше верят в заговор между окружением Гани и талибами.

Отпор Польши и Прибалтики

В разговоре с NEWS.ru политолог и экономист Андерс Ослунд заметил, что внезапный вывод американского контингента из Афганистана и падение официального правительства — это большой удар для проамериканских правоцентристских сил в Европе. Однако ответственность за ситуацию аналитик возложил на предыдущего президента США Дональда Трампа.

По большому счёту, администрация Трампа предала своих союзников, просто продавшись талибам по условиям катарского соглашения от февраля 2020 года, не посоветовавшись ни с кем. Андерс Ослунд политолог и экономист политолог и экономист

По словам Ослунда, важным стало то, что, в соответствии с договорённостями, США вынудили афганское правительство освободить пять тысяч пленных талибов, а также дали обещание уйти в 2021 году.

Это дало начало коллапсу, хотя в то время мало кто понимал это полностью. США оказались ненадёжными и слабыми. Вероятно, наибольшая реакция последует со стороны Польши и государств Балтии. Потенциальный эффект будет заключаться в том, что Европа разработает собственную внешнюю и оборонную политику, — заявил эксперт.

Ослунд отметил, что двустороннее соглашение Байдена с Германией по «Северному потоку — 2» усиливает ощущение того, что США действуют самостоятельно и крайне ненадёжно.