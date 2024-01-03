Спасение Панамского канала нашли на облаках Bloomberg: Панамский канал планируют спасти увеличением количества осадков

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В качестве одного из вариантов борьбы с рекордной засухой и резким понижением уровня воды в Панамском канале администрация канала рассматривает создание искусственного озера для запаса воды и «засев облаков» с целью увеличения осадков, передает Bloomberg. Однако по данным агентства, осуществление этих планов может занять годы, если они вообще выполнимы.

Из-за засухи уровень воды в канале снизился на 1,8 метра, что вынудило власти ограничить количество судов, проходящих через канал. В настоящее время через него ежедневно могут проходить только 24 судна, вместо обычных 38.

Менеджер водного отдела управления канала Эрик Кордоба отметил, что уже сейчас для поддержания этой пропускной способности в засушливый сезон приходится сбрасывать воду из озера Алахуэла, вторичного резервуара канала. По его словам, рост трафика будет возможен лишь при наступлении дождей в мае.

Однако, для решения долгосрочных проблем с нехваткой воды, необходимо будет перекрыть реку Индио плотиной и пробурить туннель через гору для подачи пресной воды в озеро Гатун — главный резервуар канала. По оценкам Кордобы, этот проект вместе с мерами по сохранению потребует около $2 млрд и не менее шести лет на реализацию.

В августе движение судов через Панамский канал было полностью парализовано из-за сильнейшей за 100 лет засухи. На опубликованных видео можно было увидеть застрявшие грузовые суда. Многие из них сели на мель. Таким образом оказались заблокированы более 200 кораблей.