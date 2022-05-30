Спасатели в Непале обнаружили обломки пропавшего пассажирского самолёта Спасатели в Непале обнаружили обломки пропавшего самолёта, где на борту были 22 человека

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Поисковая команда непальской армии обнаружила обломки самолёта авиакомпании Tara Air. Он пропал в воскресенье, 29 мая. На борту самолёта находились 22 человека. О находке сообщил официальный представитель сухопутных войск Непала бригадный генерал Нараян Силвал. Информацию он опубликовал в Twitter.

По словам генерала, обломки самолёта были найдены в районе Мустанг. Самолёт при падении был полностью разрушен.

По данным газеты The Himalayan Times, на борту самолёта находились три члена экипажа и 19 пассажиров, среди которых 13 непальцев, четверо индийцев и два гражданина Германии.

Самолёт вылетел утром 29 мая из аэропорта города Кокхара в Джомсом и вскоре после взлёта перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что центральной части Камеруна потерпел крушение самолёт с 11 пассажирами на борту. Авиадиспетчеры потеряли связь с самолётом, который позже был обнаружен в лесу неподалёку от города Нанга Эбко в 150 километрах на северо-восток от столицы Камеруна, города Яунде.