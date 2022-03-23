Спасатели обнаружили на месте крушения Boeing в Китае останки людей

Отряд спасателей обнаружил на месте крушения пассажирского лайнера Boeing 737 в Китае фрагменты человеческих тканей и детали самолёта. Ранее сообщалось, что на месте крушения самолёта нашли бортовой самописец, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Национальный штаб реагирования на чрезвычайные ситуации.

На месте аварии были обнаружены часть обломков самолёта и фрагменты человеческих тканей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели не обнаружили ни выживших, ни тела пассажиров и членов экипажа Boeing 737, который разбился на юге Китая. На месте крушения находятся только обломки самолёта.

21 марта стало известно, что крушение потерпел пассажирский самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу. На его борту находились 132 человека, из которых 123 — пассажиры. Катастрофа произошла в южной части страны: самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар.