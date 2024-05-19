Спасатели не решились приземлиться в районе ЧП с вертолетом Раиси Спасатели не смогли приземлиться на месте ЧП с вертолетом президента Ирана

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вертолет спасателей не смог приземлиться в районе предположительной жесткой посадки вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на представителя экстренных служб. По его данным, причиной стал сильный туман.

Был отправлен также один аварийный вертолет, который не смог приземлиться из-за сильного тумана. Он был вынужден вернуться обратно, — говорится в заявлении.

Также агентство информировало, что на место происшествия были направлены восемь машин скорой помощи, технические специалисты и спасатели. Уточняется, что для поисково-спасательной операции привлечены 16 отрядов спасателей. Делегация Ирана, в составе был президент республики и глава МИД, возвращалась с церемонии открытия плотины, расположенной на границе Ирана с Азербайджаном. Отмечается, что туман не позволяет спасателям оперативно добраться до района аварии.

анее генерал-майор авиации Сергей Липовой, обсуждая обстоятельства ЧП с вертолетом Ми-171 президента Ирана, назвал маловероятными факт ошибки пилотов или атаки извне на воздушное судно. По его словам, скорей всего причиной инцидента стало некачественное топливо, из-за которого в полете отказали двигатели.