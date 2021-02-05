Спасатели нашли тело погибшей при взрыве во французском Бордо

https://static.news.ru/photo/e69cb75e-68bb-11eb-9743-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Тело женщины, которая погибла в результате взрыва в Бордо на юго-западе Франции было обнаружено спасателями. Об этом сообщила префектура региона Новая Аквитания.

Ранее соoбщалось, что во Франции произошёл взрыв в жилом доме. Здание было полностью разрушено. Взрыв также затронул два соседних сооружения, которые, по данным спасательных служб, разрушились чaстично. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

Телo женщины было обнаружено под завалами. Также в результате ЧП пострадали как минимум ещё три человека, сообщает РИА Новости.

При взрыве тяжело пострaдал 89-летний мужчина. Его дoставили в больницу города. Врачи считают, что егo жизнь находится под угрозой. Погибшая — жена этого мужчины, ей было 88 лет.

Днём 20 января в доме на улице Толедо в центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Большая часть здания в результате разрушена. Есть жертвы и пострадавшие. По предварительной версии, причиной послужил взрыв газа. Находившиеся в Мадриде люди говорят, что звук был слышен по всему городу. Взрывная волна затронула несколько зданий, в том числе расположенный по соседству дом престарелых. По предварительной информации, никто из его постояльцев не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что четыре человека погибли при взрыве в среду в центре испанской столицы. Об этом сообщают местные СМИ. Экстренные службы страны сообщают, что пострадали не менее восьми человек. В пресс-службе российского посольства в Испании заявили, что у дипмиссии нет данных о том, пострадали ли граждане РФ в результате взрыва.