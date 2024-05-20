Спасатели нашли разбившийся вертолет Раиси IRIB: спасатели установили место крушения вертолета Раиси

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency

Ибрахим Раиси

Поисково-спасательные отряды нашли совершивший жесткую посадку вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщает IRIB. Спасательные команды направляются к месту крушения, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Вертолет найден, и мы направляемся к нему, — сказал он.

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами подтвердил эту информацию. По его словам, поисковые отряды обнаружили вертолет и в настоящий момент двигаются к обломкам воздушного судна.

До этого стало известно, что минимум четыре группы спасателей смогли приблизиться к возможному месту жесткой посадки вертолета. Глава оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разия Алишунди уточнила, что поиски ведут 46 оперативных групп, включая специально обученных собак.

Иранская сторона поблагодарила государства и международные организации, оказавшие помощь в поиске места аварии вертолета, на котором находился президент. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Также появилась информация, что пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, находившийся на борту вертолета президента Ирана, дважды выходил на связь. Мужчина говорил, что плохо себя чувствует. Его слова передал заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Мехди Сафари.