Спасатели нашли пропавшего в Абхазии воронежского туриста

https://static.news.ru/photo/8be20e6e-4e9d-11eb-94ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchsra.info

Турист из Воронежа, потерявшийся в лесном массиве в районе озера Рица в Абхазии, найден живым и невредимым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.

По её данным, мужчина пропал в лесу в районе смотровой площадки на озере Рица.

В районе полуночи он был обнаружен невредимым в лесу и доставлен к месту пребывания, — говорится в сообщении.

В Абхазии ранее сотрудниками МЧС был найден турист из Москвы, который заблудился в горах в Гагрском районе. Спасатели призывают всех гостей страны быть предельно осторожными, а также соблюдать установленные правила безопасного поведения, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Приморье российские спасатели эвакуировали с горы Ливадийская женщину, получившую травму при восхождении. По данным ГУ МЧС по региону, туристка 1990 года рождения получила в походе травму, которая не позволила ей двигаться дальше самостоятельно. С ней находился её супруг. Туристы укрылись в лесной зоне, развели костёр. Занимавшиеся их поисками спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда начали восхождение на гору 3 января в 21:00 (14:00 мск).