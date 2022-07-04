Найдены останки 12 погибших на месте крушения судна «Фуцзин 001»

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Крушение инженерного судна «Фуцзин 001»

Тела 12 человек были извлечены из воды в районе крушения инженерного судна «Фуцзин 001» в Южно-Китайском море. По сообщению Центрального телевидения Китая, непрерывные поисковые работы проводились в течение нескольких дней. В настоящий момент сотрудники спасательных служб устанавливают личности погибших.

Спасательные силы направили в общей сложности семь самолетов, 246 катеров и 498 рыбацких лодок для проведения упорядоченного поиска членов экипажа на пляжах, в прибрежной и морской акваториях и продолжают делать все возможное для поисково-спасательных работ, — сказано в сообщении.

2 июля в Южно-Китайском море потерпело крушение инженерное судно. Попав в эпицентр тайфуна «Чаба», оно разломилось на две части. Из 30 членов экипажа спаслись только трое.

Ранее сообщалось о крушении грузового судна у побережья Мадагаскара — в результате отказа двигателя оно налетело на риф. На борту находились 130 человек, хотя судно не имело лицензии на перевозку пассажиров. После крушения были спасены 45 человек. По меньшей мере 17 погибли и еще 60 пропали без вести.