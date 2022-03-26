Спасатели КНР нашли второй чёрный ящик на месте крушения Boeing

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Китайские спасатели нашли второй чёрный ящик на месте крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. Обнаружен бортовой самописец полётных данных (FDR), сообщает Центральное телевидение КНР.

Был найден второй чёрный ящик разбившегося пассажирского самолёта авиакомпании China Eastern Airlines, — отмечается в сообщении.

Спасатели 23 марта обнаружили речевой самописец из кабины экипажа (CVR) самолёта, который разбился 21 марта в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Повреждённый прибор отправили в Пекин на расшифровку данных.

Ранее стало известно, что все 132 пассажира и члены экипажа упавшего в Китае Boeing 737 признаны погибшими. Отряд спасателей обнаружил на месте крушения пассажирского лайнера фрагменты человеческих тканей и детали самолёта.