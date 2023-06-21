Спасатели экипажа батискафа «Титан» потребовали глубоководный вездеход

Фото: OceanGate

Батискаф Titan

Группа спасателей и исследователей, участвующих в поисках затерявшегося в водах Атлантического океана батискафа «Титан», потребовали от Конгресса США предоставить им вездеход, сообщает Sky News. По данным издания, речь идет о британском аппарате, который готов погружаться на глубину в 6000 м. Ранее о желании отправить судно заявляли английские ученые.

Британская команда имеет дистанционно управляемый аппарат, рассчитанный на 6000 метров, который загружен на самолет и готов и ждет отправки. Организатор экспедиции OceanGate также запросил эту помощь, — говорится в письме к конгрессу.

Обратившиеся спасатели подчеркнули, что правительство США и береговая охрана не дают разрешение на вхождение британского аппарата в американские воды.

О том, что власти Соединенных Штатов отказали британской компании Magellan Limited в отправке специального аппарата для поднятия батискафа, накануне сообщало издание Daily Telegraph. По данным издания, запрос был отправлен еще вечером 19 июня, однако Вашингтон отказался принимать помощь.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», стало известно 19 июня. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине трех километров. На борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.