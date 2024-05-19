Спасатели дойдут до возможного приземления вертолета Раиси через полчаса

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Спасатели достигнут возможного местоположения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси не ранее, чем через полчаса, сообщает Tasnim. По информации издания, погодные условия не способствуют поисковым мероприятиям. Согласно прогнозам синоптиков, они будут ухудшаться в течение следующих двух часов.

Агентство IRNA при этом сообщило, что место жесткой посадки вертолета президента Ирана до сих пор неизвестно. По информации портала, оно находится на достаточном отдалении от населенных пунктов. Спасателям приходится искать вертолет на земле, так как обзор с воздуха затрудняют туман и холод. К поисковым отрядам уже присоединились команды альпинистов.

Ранее неназванный иранский чиновник сообщил Reuters, что жизни президента республики и главы МИД Ибрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахияна оказались «под угрозой». По его словам, сообщения, которые поступают с места жесткой посадки вертолета, вызывают «очень серьезные опасения».

Всеобщая молитва о здравии президента Ирана Ибрахима Раиси уже стартовала в мечети города Мешхед. СМИ опубликовали репортаж с места события.