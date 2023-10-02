«Спарринг вышел из-под контроля»: Цукерберг показал фото с разбитым лицом Цукерберг опубликовал фото с разбитым лицом на фоне слухов о бое с Маском

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Марк Цукерберг

Миллиардер Марк Цукерберг опубликовал в соцсети фотографию со своим лицом: на снимке у него подбиты глаза и алеет ссадина на носу. Изображение он подписал фразой о неудачном спарринге.

Спарринг немного вышел из-под контроля. Возможно, теперь нужно будет обновить аватарку, — написал Цукерберг.

Бизнесмен добавил, что получил травму во время тренировки по джиу-джитсу.

В августе Цукерберг написал в своем аккаунте в социальной сети Threads, что руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск уклоняется от боя с ним и потому «пора двигаться дальше». По мнению предпринимателя, его оппонент не относится серьезно к проведению боя и ищет для себя отговорки.

Маск вызвал Цукерберга на бой в клетке в июне 2023 года. Таким образом он отреагировал на планы оппонента по запуску конкурента Twitter (X). 6 июля Цукерберг представил сервис микроблогов Treads. Основатель Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) принял вызов Маска. Ранее Маск объявил о том, что его бой с бизнесменом Марком Цукербергом пройдет в «эпическом месте» в Италии. По словам предпринимателя, он уже договорился с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Перед этим Цукерберг заявил, что готов сразиться с Маском 26 августа. При этом он усомнился в том, что миллиардер будет готов выйти на бой в эту дату. Цукерберг также добавил, что сам он может приступить к делу «уже сегодня».