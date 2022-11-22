SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» из-за названия dev.ua: SpaceX потребовала в суде от украинской компании «Старлинк» отказаться от названия

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Американская компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» и Укрпатент с требованием о досрочном прекращении регистрации торговой марки, совпадающей с названием дочерней компанией SpaceX — Starlink. Об этом сообщает украинское интернет-издание dev.ua. Там отмечают, что украинский «Старлинк» был зарегистрирован еще в 2011 году, а заявка на регистрацию поступила годом ранее.

Американская компания SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) подала иск на украинскую компанию ООО «Старлинк» и Укрпатент, — говорится в сообщении издания.

Как рассказали в украинской компании, представители американской тезки связались с ними в 2021 году и потребовали отказаться от бренда. На Украине допускают возможность переговоров со SpaceX на условиях компенсации потерь, связанных с требуемым отказом. Первое заседание по делу назначено на 8 декабря.

Реализация проекта Starlink от компании SpaceX началось в феврале 2018 года. Это спутниковая сеть нового поколения, предоставляющая широкополосный доступ в интернет из любой точки планеты. На время военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов Starlink было разрешено всем категориям пользователей.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что киевские власти обратятся к иностранным партнерам за помощью в финансировании спутниковой системы связи Starlink в том случае, если американская компания SpaceX начнет требовать плату за использование. Он пояснил, что в настоящее время ряд спутников компания предоставляет бесплатно, за другие Киев платит самостоятельно.

При этом американский предприниматель Илон Маск пообещал, что компания SpaceX не перестанет обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже в случае отказа Пентагона финансировать работу сети.