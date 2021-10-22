Создатели «Спутника V» ответили на приостановку вакцинации им в Намибии

Приостановка вакцинации «Спутником V» в Намибии принята местным Министерством здравоохранения без научно обоснованных фактов. «Спутник V» является наиболее безопасной и эффективной вакциной против COVID-19. Об этом РИА Новости рассказали в центре имени Гамалеи, где и был разработан препарат.

Отмечается отсутствие клинических данных, что «аденовирусы дикого типа или векторы репликативно некомпетентных аденовирусов каким-либо образом связаны с возросшим риском заражения ВИЧ среди групп риска».

Некорректные заявления подобного типа вызваны неудачными клиническими исследованиями другого производителя и уже были опровергнуты, — заявили в центре им. Гамалеи.

Власти Намибии, как сообщало агентство Reuters, напрямую ссылаются на заявление регулятора ЮАР, а не на научные исследования. Местный Минздрав решил приостановить использование «Спутника V», пока не будут уточнены данные о возможном влиянии на уровень риска заражения ВИЧ. Вместе с тем, жители Намибии, получившие первую дозу, закончат процесс вакцинации, несмотря на решение Минздрава страны.

Ранее сообщалось, что государственные награды за активное участие в создании и производстве вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Награждённые — сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В частности, орденом Почёта за aктивное участие в создании и производстве вакцины против коронавируса награждён один из авторов вакцины, зaместитель директора по научной работе подразделения центра Гамaлеи «Институт вирусологии им. Д. И. Иванoвского» Борис Нарoдицкий.