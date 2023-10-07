Ученые создали самую точную карту затонувшего седьмого континента Зеландия

Фото: agupubs.onlinelibrary.wiley.com

Новозеландские ученые представили подробную геологическую карту затонувшего седьмого континента Земли — Зеландии, она опубликована на научном онлайн-портале AGU. Специалисты утверждают, что Новая Зеландия — лишь 5% от огромного осколка Гондваны, почти полностью затонувшего в океане. Теперь благодаря морским экспедициям и спутниковым данным ученые смогли построить детальную карту этого континента, а также объяснили его резкое затопление.

Зеландия — это пример того, как можно проглядеть что-то большое и очевидное. Основываясь на большом объеме данных, полученных главным образом в последние два десятилетия, мы установили, что Зеландия — это не морские острова, а целый материк площадью пять миллионов квадратных километров, — сказано в статье ученых.

По их словам, частями суперматерика были Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия. Как предполагают ученые, около 100 млн лет назад объединенные Австралия и Антарктида отсоединились друг от друга. Позже, примерно 85 млн лет назад, южная часть Зеландии отделилась от западной Антарктиды. А северная Зеландия, по мнению ученых, перестала быть частью Австралии где-то 60 млн лет назад.

Ранее сообщалось, что археологи составят карту ушедшей под воду «Крымской Атлантиды». Так, специалисты Института истории материальной культуры РАН в ходе экспедиции в Крым восстанавливают план античной Акры, остатки которой сохранились на дне Чёрного моря в районе Керченского пролива.