Союзники: Россия и Азербайджан выведут отношения на новый уровень

22 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретится в Москве с Владимиром Путиным. Повестка переговоров глав государств предполагает не только обсуждение реализации договорённостей по Карабаху. Как отмечается на сайте Кремля, стороны также подпишут Декларацию о союзническом взаимодействии, выводящую отношения между Россией и Азербайджаном на новый уровень. Какую роль сыграет данное соглашение, рассказали NEWS.ru эксперты.

России важно идти по пути сближения с Азербайджаном, заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. Он выразил надежду на то, что действительно будет осуществлён новый шаг во взаимодействии стран и укреплении позиций Москвы на Южном Кавказе.

Партнёрами и хорошими друзьями разбрасываться не стоит, тем более на Южном Кавказе, — сказал Перенджиев. Александр Перенджиев член экспертного совета «Офицеры России» и эксперт Ассоциации военных политологов член экспертного совета «Офицеры России» и эксперт Ассоциации военных политологов

Эксперт отметил, что дальнейшее развитие отношений будет способствовать решению вопросов безопасности на постсоветском пространстве. По его словам, в данном контексте необходимо продвигаться вперёд.

Прежде всего необходимо решать вопросы урегулирования конфликта и выполнения договорённостей от января прошлого года, которые касаются экономического развития региона и разблокирования транспортных коммуникаций. Речь идёт о Зангезурском коридоре, который нуждается в налаживании его функционирования. В данном контексте Армения будет препятствовать процессам, — сказал Перенджиев. Александр Перенджиев член экспертного совета «Офицеры России» и эксперт Ассоциации военных политологов член экспертного совета «Офицеры России» и эксперт Ассоциации военных политологов

Такого же мнения придерживается и руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. Он подчеркнул, что подписание данного соглашения не является неожиданностью и напомнил, что ещё в своём новогоднем обращении Алиев рассказал о планах вывести азербайджано-российские отношения на новый, более высокий уровень взаимодействия.

Соглашение поможет вывести весь чувствительный регион Южного Кавказа на новый уровень решения вопросов, связанных с безопасностью. В отношениях между Азербайджаном и Россией сложился такой уровень доверительных отношений, который позволяет в вопросе армяно-азербайджанского взаимодействия закрыть конфликтную тему полностью. Это самый принципиальный и основной момент данного документа, — заявил Велизаде. Ильгар Велизаде азербайджанский политолог азербайджанский политолог

president.az

По его словам, новый уровень отношений союзнического характера между Россией и Азербайджаном создаст условия для решения имеющихся вопросов.

В армянском обществе озвученную в Кремле новость о подписании декларации восприняли неоднозначно. У некоторых сообщение вызвало негодование, так как люди задаются множеством риторических вопросов, рассказал руководитель аналитического центра «Восканапат» Грант Мелик-Шахназарян. При этом, по его словам, есть мнение, что Москва желает как-то восстановить добрососедские отношения между сторонами и восстановить своё влияние в Закавказье.

Есть мнение, что таким образом Россия начинает процесс по объединению Закавказского региона. Возможно, Москва пытается сбалансировать отношения и стать главной геополитической силой нашего региона, — сказал Мелик-Шахназарян. Грант Мелик-Шахназарян армянский политолог армянский политолог

Эксперт также предположил, что в Москве решили налаживать отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, способствуя установлению мира между ними.



Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сказал NEWS.ru, что Азербайджан является одним из самых надёжных, предсказуемых и добросовестных партнёров России. По его словам, между странами действительно складываются отношения стратегического партнёрства, причём во всех сферах: в политике, экономике, в вопросах военно-технического сотрудничества и культурных связей.