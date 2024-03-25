«Союз МС-25» пристыковался к МКС «Союз МС-25» с международным экипажем пристыковался к МКС

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пилотируемый корабль «Союз МС-25», который был запущен с космодрома Байконур в субботу, пристыковался к универсальному узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС), передает пресс-служба Роскосмоса. Уточняется, что на борту находится экипаж 21-й экспедиции посещения.

В его составе — участница космического полета представительница Белоруссии Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Новицкий и Василевская пробудут на МКС 12 суток и вернутся 6 апреля на «Союзе МС-24» с астронавтом NASA Лорел О’Харой. Миссия Дайсон продлится до сентября.

Пуск и стыковка прошли успешно! Сегодня коллеги на орбите встретили Олега Новицкого, Марину Василевскую и Трейси Дайсон. Впереди — работа на станции, — отметили в корпорации.

Изначально пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем был запланирован на 21 марта, однако его отменили. Глава Роскосмоса Юрий Борисов пояснил, что такое решение было принято из-за просадки напряжения химического источника тока. Историк космонавтики Александр Железняков позднее констатировал, что срыв запуска пилотируемого корабля произошел впервые в истории России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с белорусским космонавтом Василевской и ее российским коллегой Новицким перед их полетом на МКС. Глава государства призвал их быть дружными, так как у них «один край», и позвал в гости после возвращения на Землю.