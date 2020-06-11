«Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше

Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.
Женщина рассказала, что, имея рабочую визу, она устроилась работать на пищевое производство, но оно остановило работу из-за связанных с пандемией ограничений, и ей пришлось наняться сборщицей ягоды. Она пыталась найти и другие подработки, но предлагаемые условия труда и проживания не соответствовали даже минимальным санитарным требованиям,
В частности, один из работодателей поселил сотрудников в сарай, а спать им приходилось на досках. Украинка отметила, что к польским гражданам предприниматели так не относятся, да и зарплату предлагают выше в несколько раз.
Польские хозяева и раньше часто издевались над нашими людьми, не доплачивали. А теперь совсем озверели. Я за последнюю неделю побывала на двух хозяйствах под Варшавой — и везде пытались обмануть, а условия — каторжные, — посетовала женщина.
Как писал NEWS.ru ранее, 25-летняя девушка с Украины скончалась в Польше, после того как родила недоношенного ребёнка, не вызывая при этом медиков.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен