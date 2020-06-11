«Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше

https://static.news.ru/photo/5d2e9b4a-ac7d-11ea-a7de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.

Женщина рассказала, что, имея рабочую визу, она устроилась работать на пищевое производство, но оно остановило работу из-за связанных с пандемией ограничений, и ей пришлось наняться сборщицей ягоды. Она пыталась найти и другие подработки, но предлагаемые условия труда и проживания не соответствовали даже минимальным санитарным требованиям, поделилась Федышин с украинским изданием «Страна».

В частности, один из работодателей поселил сотрудников в сарай, а спать им приходилось на досках. Украинка отметила, что к польским гражданам предприниматели так не относятся, да и зарплату предлагают выше в несколько раз.

Польские хозяева и раньше часто издевались над нашими людьми, не доплачивали. А теперь совсем озверели. Я за последнюю неделю побывала на двух хозяйствах под Варшавой — и везде пытались обмануть, а условия — каторжные, — посетовала женщина.

Как писал NEWS.ru ранее, 25-летняя девушка с Украины скончалась в Польше, после того как родила недоношенного ребёнка, не вызывая при этом медиков.