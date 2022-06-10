«Совсем молодой дурак»: адвокат наемника о расстрельном приговоре в ДНР Адвокат марокканского наемника рассказала об обжаловании ему приговора

Фото: dan-news.info

Гражданин Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника

Адвокат приговорённого к расстрелу в ДНР наемника Саадуна Брагима Елена Веснина рассказала NEWS.ru, что рассчитывает на обжалование приговора своего подзащитного. По её словам, она изначально была уверена в неприменении к Брагиму высшей меры из-за его молодости и неопытности как наёмника.

Другие два наемника воевали и в Сирии, и в Ираке, в общем люди, которые любят повоевать в другой стране, как на сафари. А мой-то, в отличие от этих, совсем еще дурак молодой, 21 год всего, — рассказала она.

Адвокат отметила, что все трое приговоренных попросили об обжаловании высшей меры наказания и написали прошения о помиловании, признав вину в полном объеме и по всем статьям предъявленных обвинений. Обжалование приговора возможно в течение месяца, тогда как в ДНР пока даже нет органа, который должен заниматься приведением приговора в исполнение.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что трех иностранных наемников может ждать пожизненное заключение, хотя отметил, что совершенные ими преступления требуют максимального наказания. По его мнению, суд ДНР действует строго в соответствии с законом, а примененная к ним высшая мера наказания станет уроком для тех, кто желает зарабатывать подобными методами.