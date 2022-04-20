Совмин Кипра лишит Дерипаску и Берёзкина кипрских паспортов

Совет министров Кипра решил начать процесс лишения кипрского гражданства ещё четырех граждан России, включённых в санкционный список Евросоюза, и членов их семей. Как пишет местная газета Phileleftheros, это предприниматели Григорий Березкин, Олег Дерипаска, Игорь Кесаев и Гульбахор Исмаилова, а также их родственники.

На основании вчерашнего решения совмина начинается процесс лишения кипрского гражданства Григория Березкина, Олега Дерипаски, Игоря Кесаева и Гульбахор Исмаиловой. На иждивении у четырёх инвесторов [находятся] 11 человек, — сообщает газета.

Ранее сообщалось, что власти Кипра собираются лишить гражданства четырёх российских бизнесменов — Алексея Кузьмичёва, Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко и Вадима Мошковича, в связи с их включением в санкционные списки Евросоюза. За 13 лет Кипр выдал гражданство 2886 россиянам, в том числе взамен на инвестиции.

Агентство Reuters 7 апреля также сообщило, что власти Кипра хотят лишить «золотых паспортов» четырёх россиян, оказавшихся под санкциями. Источник агентства отметил, что всего будет аннулирован 21 паспорт, поскольку кипрского гражданства лишатся также родственники, которые находятся на иждивении россиян, оказавшихся под рестрикциями ЕС.