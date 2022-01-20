Совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая начнутся 21 января

Совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая в Индийском океане должны начаться 21 января, сообщило агентство ISNA. Ранее группа кораблей российского Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» прибыла в порт Чахбехар в Иране.

В порту официальная делегация ВМФ России примет участие в планирующей конференции по проведению совместного военно-морского учения боевых кораблей России, Ирана и Китая, — говорится в сообщении агентства.

19 января президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл в Москву для проведения официальных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. 20 января иранский политик также должен будет выступить с речью в Госдуме и в соборной мечети в Москве.

Раиси на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Москве предложил ему создать синергию двух государств для противостояния Западу. По его словам, санкции и ограничения не должны мешать развитию стран.

Путин, в свою очередь, предложил Раиси обсудить ситуацию в Афганистане. Главы государств также затронули реализацию совместных экономических проектов. По словам президента России, Москве важно узнать позицию Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, переговоры по которой возобновились в начале января.