Совфед ответил на заявление Байдена о России и НАТО

https://static.news.ru/photo/a2723d40-7349-11eb-8941-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что в заявлениях Джо Байдена по России и НАТО нет ничего удивительного, потому что Мюнхенская конференция изначально была предназначена для того, чтобы сплотить трансатлантические ряды.

Именно для этих целей Запад вечно и выдумывает историю про «российскую угрозу», цитирует политика РИА Новости.

Мюнхенская конференция — это формат, изначально создававшийся для внушения американцами их союзникам по НАТО ощущения безальтернативности Альянса, — отметил Косачев.

А слова Байдена направлены на создание у союзников ощущения опасности. Сенатор считает, что было бы странно, если бы американский президент приехал на конференцию и обошёл тему России. Ничего нового не прозвучало, подвёл итог Косачев и отметил, что ему жаль.

Ранее Байден заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы, писал NEWS.ru. Он призвал участников НАТО придерживаться единства внутри Альянса.

По мнению Байдена, вызов, исходящий от России, отличается от вызова от Китая, «но он столь же реален». При этом он не согласен с тем, что речь идёт о противостоянии Запада и Востока.