Советника-посланника посольства России вызвали в МИД Великобритании

Советник-посланник посольства России в Великобритании Иван Володин был вызван в МИД Соединённого Королевства. Это связано с появлением новых данных по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Иван Алексеевич Володин уже отбыл в Форин-офис, — говорится в сообщении.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Событие спровоцировало международный скандал. В Лондоне уверены, что к отравлению причастна Москва. В МИД России называют обвинения британской стороны бездоказательными.

Ранее сообщалось, что в качестве третьего подозреваемого по делу Скрипалей британская полиция называет гражданина России Дениса Сергеева. Ему заочно предъявили обвинения и объявили в розыск. По данным полиции Великобритании, Сергеев является агентом ГРУ и сообщником двух других причастных к отравлению Скрипалей россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова.