Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, пригрозил начать «рельсовую войну» против России на юге Украины и в Белоруссии. Он призвал украинцев снимать рельсы, портить провода и всю систему жизнеобеспечения железных дорог.

А не хотим ли мы на юге устроить тотальную «рельсовую войну»: снятие рельсов, раскурочивание, заглушки, портить провода, всю систему жизнеобеспечения железных дорог? Это то, что нужно нашим войскам, и особенно обороняющимся в Мариуполе, вокруг Херсона, Николаева, это там, где противник наладил снабжение, — сообщил Арестович в видеообращении к украинцам.

Он также обратился к белорусам с призывом совершать диверсии на железных дорогах республики. По мнению Арестовича, по белорусским железным дорогам происходит передислоцирование Вооружённых сил России.

Ранее в Минобороны РФ обвинили Службу безопасности Украины в подготовке провокаций с применением ядовитых веществ против мирного населения. В ведомстве отметили, что поддержку украинским силовикам оказывают страны Запада, чтобы позднее обвинить Россию в применении химоружия против украинцев.

Народная милиция ДНР ранее обвинила военных Украины в диверсии на Авдеевском коксохимическом заводе. По её данным, на территории предприятия начался пожар, после чего украинские националисты попытались воспрепятствовать его тушению.