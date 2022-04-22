Советник Зеленского предложил Москве провести спецпереговоры по Мариуполю

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предлагает России специальный раунд переговоров по Мариуполю, пишет украинское издание GordonUA. По его мнению, подобные шаги позволят России «сохранить остатки репутации».

В рамках такого предложения он озвучил три «Мариупольских шага», которые Москва, по его словам, может сделать: провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем, немедленно открыть гуманитарный коридор для мирных жителей и согласиться на «специальный раунд переговоров», чтобы Украина забрала или обменяла своих военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не способны провести деблокаду Мариуполя военным путём. По его словам, бойцы, которые находятся в окружении ВС России на территории завода «Азовсталь», это тоже понимают.

Ранее Зеленский заявил, что Украина выйдет из «любых переговоров» в том случае, если Вооружённые силы России уничтожат бойцов ВСУ в Мариуполе. Также в ходе пресс-конференции он добавил, что Киев остановит переговорный процесс с Россией, если на подконтрольных ВС РФ территориях Украины произойдёт референдум.