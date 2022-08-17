Советник Зеленского пообещал разрушить Крымский мост Советник главы офиса Зеленского Подоляк пообещал разрушить Крымский мост

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. Он назвал сооружение «незаконной конструкцией» и отметил, что мост имеет большое военное значение. Он при этом не уточнил, каким именно способом украинское руководство планирует осуществить данный план, пишет The Guardian.

Крымский мост является незаконной конструкцией. Такие объекты должны быть уничтожены, — заявил Подоляк.

Отмечается, что Киев рассчитывает получить от Запада дальнобойное оружие в ближайшее время. Россия неоднократно предупреждала о недопустимости такого шага со стороны западных стран.

Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки ранее признался, что не слышал о переговорах Киева и Лондона по потенциальному удару по Крымскому мосту. Речь идёт о заявлении депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о переговорах двух стран в рамках саммита НАТО, где обсуждалась возможность ударить по Крымскому мосту.

Британский дипломат отметил, что он не обладает информацией по теме. О возможном ударе по инфраструктуре Крыма со стороны ВСУ также сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, это произойдёт, «как только появится техническая возможность».