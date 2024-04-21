Советник Зеленского Подоляк заявил об отсутствии у Илона Маска логики

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Михаил Подоляк (в центре)

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ответил на слова миллиардера Илона Маска, который ранее заявил, что нет стратегии для решения конфликта. Подоляк опубликовал пост на эту тему в своем аккаунте в социальной сети X и заявил об отсутствии у Маска логики.

Когда кто-то из мировых лидеров (как, например, Илон Маск) настаивает на отсутствии стратегии для разрешения конфликта между Россией и Украиной, можно только удивляться недостатку простой логики в современном мире, — написал Подоляк.

Советник заявил, что для разрешения конфликта Киеву нужно, чтобы Россия «полностью покинула суверенные территории других стран».

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что у Киева не получится изолировать Россию от мира. Так он отреагировал на слова Михаила Подоляка, призвавшего все европейские компании покинуть российский рынок, а также запретить спортсменам и артистам РФ выступать где-либо под нейтральным флагом.

Также сообщалось, что на Украине уволены командующие оперативными командованиями «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов. Он добавил, что это «не последние перемены».