Советник Зеленского не согласен с призывом о запрете выдачи виз россиянам Советник Зеленского Арестович выступил против призыва запретить выдачу виз всем россиянам

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Алексей Арестович

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил газете Washington Post, что не согласен с призывом главы государства ввести запрет на выдачу виз всем россиянам. Он отметил, что это требование не должно касаться всех граждан.

Я по-прежнему сторонник не коллективной ответственности, а индивидуальной, — сказал Арестович.

Он отметил, что будет «более избирательным» в выборе заявителей, которым не следует выдавать визы, приводя в пример тех, кто открыто поддерживает президента России Владимира Путина. Однако Арестович признал, что определить это будет «технически сложно». Возможно, поэтому офис Зеленского пришел к выводу, что «легче запретить всем».

Ранее Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для россиян на год, чтобы «увидеть результат». По словам украинского лидера, эта мера для граждан РФ — самые значимые санкции и они начнут оказывать влияние на решения его коллеги Владимира Путина, что может положить конец конфликту.

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза 31 августа обсудят на встрече в Праге способы по ограничению выдачи виз всем гражданам России. Речь может идти о внесении изменений в шенгенский визовый кодекс. При этом главы МИД не готовы пойти на полный запрет в выдаче виз, обсуждаться будут исключительно ограничения.