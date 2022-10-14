Советник Зеленского назвал сроки окончания конфликта с Россией Bild: cоветник Зеленского Подоляк назвал сроки окончания конфликта России и Украины

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликт России и Украины может завершиться этой зимой, пишет немецкое издание Bild. Он добавил, что власти в Киеве не намерены вести боевые действия на территории России. Подоляк при этом подчеркнул, что страна не может оставить конфликт незаконченным, как это было, по его словам, в 2014–2015 годах.

Мы ведем исключительно оборонительные боевые действия. Мы понимаем, что нельзя оставлять незаконченный конфликт, как это было сделано в 2014–2015 годах, — рассказал Подоляк.

Советник Зеленского подчеркнул, что Киев пойдет на переговоры после того, как заберет всю территорию, которую считает своей. Он при этом не уточнил, о каких именно территориях идет речь.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что военнослужащие страны испытывают «чувствительное» давление из-за увеличения численности российских войск, благодаря частичной мобилизации в РФ. Он добавил, что Россия якобы направляет на фронт тысячи мобилизованных. В этих условиях, продолжил украинский лидер, понадобиться дополнительная военная помощь западных партнеров. Он обратился к военнослужащим Украины и призвал не расслабляться.