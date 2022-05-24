Советник ВОЗ назвал вероятную причину вспышки обезьяньей оспы Советник ВОЗ Хейманн: вспышка оспы обезьян могла произойти из-за секса на вечеринках в Европе

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Вспышка обезьяньей оспы в Европе могла случиться из-за сексуальной активности на недавних рейв вечеринках в Испании и Бельгии, считает ведущий советник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Хейманн, пишет Medical Xpress. Он отметил, что распространение заболевания через половой контакт является на текущий момент основной теорией роста заражений оспой обезьян.

Эксперт заявил, что заболевание ранее не вызывало широкомасштабных вспышек вне Африки, где оно является эндемичной среди животных.

Мы знаем, что оспа обезьян может распространяться при тесном контакте с очагами поражения инфицированного человека, и похоже, что половой контакт усилил эту передачу, — заявил он.

В Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) считают, что обезьянья оспа может передаваться при тесной связи с инфицированным, а также при контакте с его одеждой или постельным бельём.

Ранее руководитель отдела детских инфекционных заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава Московской области» Сергей Горбунов заявил, что мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации находятся в зоне риска заражения обезьяньей оспой из-за нового способа передачи вируса.

В ВОЗ считают, что необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян нет. Такое мнение высказал представитель организации Ричард Пибоди. По его словам, справиться со вспышкой заболевания помогут безопасное сексуальное поведение и мытье рук.