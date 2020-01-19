Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейском вопросам Эндрю Пик оказался не у дел. Он временно отстранён от работы из-за расследования.

Об этом рассказывает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что Пик отправлен в «административный отпуск», а расследование ведётся по вопросам безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бизнесмен Лев Парнас, по поручению адвоката Дональда Трампа искавший компромат на собирающегося стать президентом демократа Джо Байдена, посетил Австрию и Украину на деньги нефтяного магната Гарри Сарджента.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях