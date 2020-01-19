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Facebook в оскорбительной форме перевёл имя китайского лидера Си Цзиньпина и позже публично принёс извинения. Это произошло на официальной странице госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Имя Си Цзиньпин было автоматически изменено на Mr. Shithole, что означает «гадючник» или «вонючая дыра». Мало того, бирманская газета вышла с заголовком, использовав этот перевод, «Ужин в честь президента Вонючая...