Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейском вопросам Эндрю Пик оказался не у дел. Он временно отстранён от работы из-за расследования.
Об этом
Агентство отмечает, что Пик отправлен в «административный отпуск», а расследование ведётся по вопросам безопасности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бизнесмен Лев Парнас, по поручению адвоката Дональда Трампа искавший компромат на собирающегося стать президентом демократа Джо Байдена, посетил Австрию и Украину на деньги нефтяного магната Гарри Сарджента.
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