Джон Болтон Джон Болтон Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев, где встретится с местными чиновниками.

В пресс-службе американского посольства в Киеве отметили, что визит Болтона говорит о поддержке Соединёнными Штатами «суверенитета и территориальной целостности Украины, а также её евроатлантического пути».

Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками, — говорится в сообщении.

В свою очередь, экс-замминистра экономического развития и бывший торговый представитель Украины Наталия Микольская отметила, что приезд советника президента США является важным в контексте заявлений Дональда Трампа на саммите G7 по России и подготовки встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Ранее News.ru писал, что визит американского политика на Украину пройдёт в рамках курса по поддержке Зеленского. Визит советника Дональда Трампа по нацбезопасности в Киев станет его первой поездкой в эту страну после избрания нового президента.

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