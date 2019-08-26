https://static.news.ru/photo/050b9720-c8b6-11e9-839c-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев, где встретится с местными чиновниками.

В пресс-службе американского посольства в Киеве отметили, что визит Болтона говорит о поддержке Соединёнными Штатами «суверенитета и территориальной целостности Украины, а также её евроатлантического пути».

Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками, — говорится в сообщении.

Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 27 августа 2019 г.

В свою очередь, экс-замминистра экономического развития и бывший торговый представитель Украины Наталия Микольская отметила, что приезд советника президента США является важным в контексте заявлений Дональда Трампа на саммите G7 по России и подготовки встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 27 августа 2019 г.

В Україні з візитом радник з питань нацбезпеки США @AmbJohnBolton Важливий візит в контектсі заяв @realDonaldTrump на саміті G7 щодо Росії і підготовки зустрічі Президента Трампа і @ZelenskyyUa . А ще 1ше засідання @ua_parliament і призначення Прем’єра. Слідкуємо уважно — Nataliya Mykolska (@mykolska) 27 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что визит американского политика на Украину пройдёт в рамках курса по поддержке Зеленского. Визит советника Дональда Трампа по нацбезопасности в Киев станет его первой поездкой в эту страну после избрания нового президента.