https://static.news.ru/photo/050b9720-c8b6-11e9-839c-fa163e074e61_660.jpgДжон БолтонФото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев, где встретится с местными чиновниками.
В пресс-службе американского посольства в Киеве отметили, что визит Болтона говорит о поддержке Соединёнными Штатами «суверенитета и территориальной целостности Украины, а также её евроатлантического пути».
Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками, — говорится в сообщении.
Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями
В свою очередь, экс-замминистра экономического развития и бывший торговый представитель Украины Наталия Микольская отметила, что приезд советника президента США является важным в контексте заявлений Дональда Трампа на саммите G7 по России и подготовки встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями
Ранее News.ru писал, что визит американского политика на Украину пройдёт в рамках курса по поддержке Зеленского. Визит советника Дональда Трампа по нацбезопасности в Киев станет его первой поездкой в эту страну после избрания нового президента.