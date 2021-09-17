В Киеве озвучили сценарий возвращения Донбасса военным путём

Советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович допустил возвращение Донбасса военным путём. По его мнению, этот сценарий возможен, например, в случае болезни президента России Владимира Путина. Об этом политик заявил в эфире телеканала «1+1».

По словам Арестовича, Киев готовится к разным вариантам решения этого вопроса.

Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант Б — это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую — военный путь, — сказал политик.

Он озвучил один из сценариев, при котором, по его мнению, возможен военный путь. Например, по его мнению, это может произойти в случае болезни российского лидера.

И у нас будет три-пять дней для решения вопроса, — добавил Арестович.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «ничтожным» прогресс в урегулировании конфликтной ситуации в Донбассе. По её словам, они с Макроном намерены обсудить работу в «нормандском формате», так как сложившаяся на юго-востоке Украины ситуация не близится к разрешению.