Советник главы офиса Зеленского «слабо» оценил ООН Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал ООН «слабой организацией»

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике ООН, назвав её «слабой организацией». Причиной стало то, что генсек организации Антониу Гутерриш в попытке установление мира на Украине сначала посетил Россию, а затем отправился на Украину. Об этом пишет украинское интернет-издание «Страна.ua».

Мне удивительно, что представители таких организаций, как ООН, едут сначала в Россию, а не в Украину, — заявил Подоляк.

Он также добавил, что заявление ООН о гуманитарных коридорах на 63-й день спецоперации «звучит странно».

ООН — слабая организация, — резюмировал Подоляк.

Гутерриш прибыл в Киев в среду, 27 апреля. На следующий день у него запланированы переговоры с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне генсек ООН посетил Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом страны Владимиром Путиным.

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что ситуация с созданием гуманитарных коридоров на Украине не решается. Он предложил России и Украине создать контактную группу, которая бы координировала действия двух стран по этому вопросу. Глава организации добавил, что для решения этой задачи могут быть привлечены ресурсы Международного комитета Красного Креста