В Турции назвали главное условие переговоров России и Украины Советник Эрхан: перемирие является главным условием переговоров России и Украины

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Военные РФ

Главным условием мирных переговоров России и Украины должно стать заключение перемирия между сторонами конфликта, заявил в беседе с Lenta.ru член Совета безопасности и внешней политики при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Чагры Эрхан. По его словам, без создания подобных условий переговорный процесс невозможен. При этом он пояснил, что добиться этого без выполнения каких-либо требований Украины не получится.

В настоящий момент, без создания подобных условий проведение мирных переговоров невозможно <...> Но я не думаю, что получится договориться о прекращении огня без удовлетворения каких бы то ни было требований Украины. Киев находится под давлением Запада, который заинтересован в продолжении конфликта, — подчеркнул Эрхан.

Советник напомнил, что Россия и Украина уже договаривались о прекращении огня, но на непродолжительное время. Он уверен, что странам необходимо договориться о перемирии хотя бы на месяц, чтобы организовать переговоры на министерском уровне.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ранее заявил, что в Киеве со скепсисом относятся к инициативе властей КНР о прекращении огня на территории Украины. При этом он подчеркнул, что Россия использует перемирие для «заморозки конфликта».