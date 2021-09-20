Советник Байдена объяснил, к чему может привести дефицит газа в Европе

Старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн объяснил, что дефицит российского газа в Европе может привести к тому, что европейцам в отдельных регионах не хватит ресурсов для отопления. В этом случае их придётся распределять по квотам, передаёт Bloomberg.

Мы уже некоторое время наблюдаем за рынком энергоносителей в Европе и замечаем, что хранилища заполнены мало, а поставки из России необъяснимо низкие — как по сравнению с предыдущими годами, так и относительно её возможностей, — посетовал Хохштейн.

Он выразил обеспокоенность в связи с низкой заполненностью подземных газовых хранилищ в Европе: по его мнению, если зима будет холоднее обычного, то «на части территории Европы не будет хватать газа для отопления, а не для электроэнергии».

Хохштейн добавил, что если часть стран смогут закупить газ для отопления по завышенной цене, то ряду государств придётся выделять горючее по квотам.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе вновь превысила $900 за тысячу кубометров. Это связано с тем, что «Газпром» не хочет увеличивать транзит газа через Украину.