Советник Байдена допустил «нападение» РФ на Украину во время Олимпиады

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация располагает информацией о готовности России начать вторжение на Украину. Это может случиться ещё до окончания Олимпийских игр в Пекине, отметил он на брифинге, сообщает Reuters.

Это может начаться во время Олимпийских игр, несмотря на множество предположений, что это произойдёт только после Олимпийских игр, — пояснил советник.

По его словам, в Белом доме нет уверенности в том, что «Путин принял решение» о начале агрессии. В США допускают, что в случае если Россия всё же решит напасть, она может атаковать Киев. Сейчас в Москве ищут предлог, который оправдал бы нападение, указал советник Джо Байдена.

Ранее стало известно, что телеканалы NBC и PBS заявили о готовности России вторгнуться на Украину уже на следующей неделе. Журналисты ссылаются на двух представителей Белого дома, которые заявили о сроках начала военных действий. Они начнутся с двух дней бомбардировок и радиоэлектронной борьбы. За этим последует вторжение с возможной целью смены режима.