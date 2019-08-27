https://static.news.ru/photo/6b937d4c-c90a-11e9-93f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Xinhua/Ammar

Сообщения посольства Соединённых Штатов в Сирии, предупреждающие о внесении в санкционные списки компаний, представленных на международной выставке в Дамаске, демонстрируют страх, считает советник главы ближневосточного государства Бусейна Шаабан.

По её словам, в Вашингтоне пытаются сделать из себя «полицейских с дубинкой», передаёт Syria TV .

Такому государству, как США, не идёт говорить о таких мелких вещах, — подчеркнула она.

Она отметила, что сама не может посещать страны Европейского союза и США из-за санкций. Поведение американских властей похоже на риторику других империй с незавидным концом, заключила политик.

Ранее, как писал News.ru, президент Сирии Башар Асад заявил, что в стране наблюдаются позитивные изменения в военно-политической ситуации. Об этом он сказал в ходе переговоров с главой группы дружбы парламентов России и Сирии Дмитрием Саблиным в САР.