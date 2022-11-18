Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию уйти с Запорожской АЭС Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России покинуть Запорожскую АЭС

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, которая призывает Россию покинуть Запорожскую АЭС. Также в документе содержится призыв к Москве прекратить действия против ядерных объектов Украины, сообщает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Агентство отмечает, что текст резолюции представили Канада и Финляндия. Его одобрили 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих, уточнили собеседники агентства. Россия и Китай голосовали против.

Запорожская АЭС, которая является крупнейшей в Европе по числу блоков и установленной мощности, расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Она находится под охраной российских военных с марта 2022 года.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее. По его словам, Москва находится в контакте с МАГАТЭ и разделяет озабоченность по этому поводу. Он уточнил, что осуществлять мониторинг за реализацией договорённостей предполагается силами представителей МАГАТЭ, которые находятся на станции с начала сентября.