https://static.news.ru/photo/10ea00bc-17db-11ea-817c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители 29 государств — членов Североатлантического альянса соберутся 28 февраля для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, проведение консультаций запросила турецкая сторона.

В соответствии с четвёртой статьёй Договора любой союзник может запрашивать консультации, когда, по мнению любого из них, под угрозой находится их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность, — сказано в заявлении, опубликованном на сайте Альянса.

Today, the #NATO Council meets at Turkeyâs request to consult under Article 4 of NATOâs founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3 — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2020

Ранее турецкая сторона заявила о гибели 33 военнослужащих в Идлибе в результате удара сирийских ВВС. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Дамаск и Москву в «неизбирательных авиаударах» и призвал Сирию и Россию уважать международное право, прекратить наступление и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию, писал NEWS.ru.