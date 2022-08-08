Совет Федерации предупредил о начале конфискации имущества россиян в Европе «Известия»: Совет Федерации предупредил о начале конфискации имущества россиян в Европе

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В Совете Федерации заявил «Известиям», что страны Евросоюза могут в ближайшее время начать конфисковывать имущество у россиян, попавших в ограничительный список ЕС. Попавшие в чёрный список граждане России, согласно седьмому пакету санкций, обязаны передать информацию о своих активах компетентным органам Евросоюза до 1 сентября. Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал весь процесс «классическим западным грабежом».

Москва перестанет доверять Евросоюзу, если Запад начнёт конфисковывать имущество россиян. Это классический западный грабёж, — сказал Джабаров.

Парламентарий напомнил о предупреждении президента России Владимира Путина, который предлагал перевести все активы в Россию. Джабаров добавил, что «европейцы оказались на поверку непорядочными партнёрами».

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель ранее рассказала, что у немецких политиков есть желание поддерживать каналы связи с Россией. По её словам, с помощью диалога можно было бы решить множество проблем. Она тем не менее отметила, что из-за ситуации с Украиной она не планирует поездки в Россию.

Политик при этом не стала говорить о каких проблемах идёт речь. В Германии в настоящее время наблюдается кризис с энергоресурсами, который привёл к существенному увеличению цен на топливо для населения и предприятий.