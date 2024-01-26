В Совбезе ООН раскрыли неудобные для Украины факты о сбитом Ил-76 Совет Безопасности ООН провел заседание по сбитому ВСУ Ил-76

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Совет Безопасности ООН провел заседание по поводу сбитого Вооруженными силами Украины военного самолета Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, от Москвы на заседании выступил первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости. По словам Полянского, Россия приложит все усилия для того, чтобы ответственные за крушение понесли заслуженное наказание. Он также подчеркнул, что Киев знал о маршруте и способе транспортировки бойцов к месту обмена.

Как заявил российский представитель, все данные о происшествии указывают на преднамеренное и продуманное преступление Киева.

Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена, — сказал дипломат.

Зампостпреда добавил, что за трагедию также ответственны и западные спонсоры Киева. В частности, соучастниками можно будет назвать США и Германию, если выяснится, что ВСУ использовали ЗРК Patriot или IRIS-T, заявил Полянский. Также он назвал выступление представителя Украины на заседании параноидальным и бредовым.

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.