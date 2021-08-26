Совершенный шторм: Британию накрыл дефицит продовольствия

Пустые полки всё чаще видны в продовольственных магазинах в разных городах Соединённого Королевства — в сетях Tesco, Sainsbury’s, Asda, Morrisons, Iceland и других. Дефицит затронул и сети предприятий общественного быстрого питания — в более чем тысяче "Макдоналдсов" или KFC по всей стране посетители не могут приобрести заказы, прижившиеся в меню в течение десятилетий, такие как молочные коктейли.

Часть таких заведений вообще закрылись — управляющие утверждают, что временно, до восстановления цепочек поставок полуфабрикатов, разорванных сперва выходом Британии из Евросоюза, а затем усугублённых ограничениями, вызванными пандемией COVID-19. Сеть фастфудов Nando’s вынуждена приостановить работу 50 своих точек на территории Великобритании из-за сбоев в поставках замороженной курятины.

Это самая массовая нехватка продуктов, которую я видел за всю жизнь. Магазинам, чтобы они не зияли пустыми полками, вызывая у потребителей панику, приходится заполнять их теми позициями, какие пока есть. Там, где раньше продавалось, скажем, три сорта клубники, теперь предлагается только один, — описывает происходящее топ-менеджер сети супермаркетов Co-op Стив Мьюреллс.

Помимо свежих овощей и фруктов, пустые полки образовались даже в отделах, продающих питьевую воду, из-за экономического эффекта, известного как «совершенный шторм».

Grant Falvey/Keystone Press Agency/Global Look Press

В данном случае причиной «шторма» стала комбинация негативных факторов, вызванных Brexit и последовавшей вскоре пандемией COVID-19. Привыкшая за послевоенные десятилетия к вольготным условиям британская экономика не успела выработать необходимый «иммунитет» и быстро приспособиться к изменившимся одновременно сразу по нескольким направлениям условиям.

Пока «совершенный шторм» проявляет тенденцию к усилению. Если в июле покупатели не могли купить какие-то привычные им наименования продуктов, но в наличие были аналоги, то в конце августа ряд товарных групп пропали из продажи физически — как уже упомянутая питьевая вода в бутылках.

Спрос на воду (а также мороженое и пиво) подскочил в разы из-за тянущейся несколько недель без облегчения аномальной для Британских островов жары. Вода исчезла из продажи, разумеется, не потому, что пересохли её источники, а потому, что при возросшем спросе у покупателей на производящих её предприятиях, в транспортных компаниях и самих магазинах значительную часть персонала «выбил» выход страны из Евросоюза, объяснила NEWS.ru руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева.

Большегрузные грузовики в Британию и по ней до Brexit водили в основном выходцы из стран Восточной Европы. После того как Британия закрылась для континентальной рабочей силы, обнаружилась нехватка 100 тысяч дальнобойщиков. Где набрать такое количество водителей внутри страны, никто не знает. Елена Ананьева руководитель Центра британских исследований РАН руководитель Центра британских исследований РАН

Парадокс состоит в том, что возникновение таких проблем прогнозировалось ещё во время подготовки к Brexit. Восточноевропейцы и другие иммигранты были заняты и на сборе овощей и фруктов, поскольку британским «аборигенам» сложно представить себя гнущими спину на грядках, где десятилетиями работали гастарбайтеры. Однако, напоминает Ананьева, британцы проголосовали за выход из ЕС на эмоциях, а не на холодном просчёте последствий такого шага.

Британцы не делали различий между приезжими из других стран ЕС и мигрантами из-за его пределов — для них все они были «на одно лицо». Поэтому британцам казалось, что в стране мигрантов в три-четыре раза больше, чем тех, кто в действительности имел такой статус, — говорит она.

Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не успела страна понять, как теперь жить без гастарбайтеров, как пришёл COVID-19 и окончательно добил ретейлеров, вынудив менеджеров магазинов сократить число сотрудников наполовину, как того требуют правила социального дистанцирования. Магазины, чтобы не закрыться вообще, переходят на сокращённые часы работы.

Разрыв логистических цепочек коснулся, разумеется, не только воды и мороженого, а британского ретейла в целом, причём не только продовольственного. Из-за нехватки персонала ряд заправок закрыла сеть ВР, а промтоварная сеть Marks & Spencer сократила часы работы.

При всём при этом вряд ли дело дойдёт до того, что британские власти будут вынуждены вводить талоны на продукты или какие-то ещё меры рационирования товаров, уверена Ананьева.

Британия будет вынуждена приглашать обратно тех самых мигрантов, от которых она сгоряча отказалась на пике эйфории Brexit. Иных способов пополнить нехватку рабочей силы просто нет. Вопрос в том, что сейчас для гастарбайтеров помимо юридических барьеров стоят ещё барьеры пандемические. И британские власти должны решать, что опаснее для общества — ослабить требования для мигрантов по вакцинации или допустить, что в магазинах будет не хватать товаров повседневного спроса, — резюмирует эксперт.

Ассоциация британских ретейлеров BRC призвала правительство принять срочные меры, чтобы вернуть неуправляемый хаос хотя бы в предсказуемые рамки, однако какими такие меры могут быть до окончания пандемии, тоже никто не понимает.