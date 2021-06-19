Совбез Украины поиздевался над затопленным ливнями Крымом

https://static.news.ru/photo/6820d704-d083-11eb-ab92-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ytatljh/Global Look Press

Совет безопасности Украины вдоволь поиздевался над затопленным из-за ливней Крымом. Секретарь Совбеза Алексей Данилов с издёвкой отметил, что Крым просил воду и, наконец, получил её.

Слова украинского представителя приводит Sharij.net.

Крымский полуостров очень много времени просил воды — и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. Господь Бог слишком много им дал воды сразу, — заявил Данилов на брифинге 18 июня.

Также секретарь украинского Совбеза отметил, что СНБО Украины «очень хотелось бы» влиять на всё, включая климат и погоду — «но у нас есть свои полномочия и мы ограничены законом и Конституцией Украины».

Как сообщалось ранее, проливные дожди стали причиной подтопления 430 придомовых территорий, повреждены 369 домов. Об этом заявил ТАСС глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.