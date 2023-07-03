Совбез ООН проведет специальное заседание по Украине Совбез ООН проведет специальное заседание по Украине 17 июля

Фото: un.org

Совет Безопасности ООН проведет специальное заседание по Украине 17 июля, следует из записи, размещенной в календаре организации. Конкретная тема переговоров не раскрывается. В июле председательство в Совбезе ООН перешло к Великобритании.

Брифинг (до полудня). Украина, — говорится в записи в календаре Совбеза ООН на 17 июля.

Ранее Financial Times писала, что проект Евросоюза по гарантиям безопасности для Украины не исключает отправку в страну военных миссий. Согласно данным газеты, для отправки военных миссий на территорию Украины необходимо добиться согласия всех членов ЕС и создать подходящие для этого условия.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Украину ждет «сюрприз» на саммите НАТО, который должен состояться 11–12 июля. Генсек Альянса Йенс Столтенберг, с которым у Каллас проходила совместная пресс-конференция, не опроверг ее слова, а выразил уверенность, что лидеры на встрече «придут к единой позиции» по этому вопросу.