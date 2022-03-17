Совбез ООН продлил на год мандат миссии в Афганистане

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, продлевающую на год миссию всемирной организации в Афганистане (МООНСА). Россия при голосовании воздержалась, передаёт РИА Новости.
Как
Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года.
В августе 2021 года представители движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном.
Ранее специальный представитель президента России по Афганистану директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов назвал условием признания правительства «Талибана» этнополитическую инклюзивность власти и соблюдение прав человека. Он подчеркнул, что если талибы хотят надолго и всерьёз остаться у власти, то им придётся заниматься восстановлением страны в условиях отсутствия материальной помощи.