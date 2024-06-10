Совбез ООН принял резолюцию Байдена по сектору Газа Совбез ООН объявил о принятии резолюции Байдена по прекращению огня в Газе

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию президента США Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа, следует из онлайн-трансляции заседания. Поэтапный план главы Белого дома поддержали 14 стран.

При этом представители России воздержались от голосования. Резолюция повторяет предложение Израиля о перемирии в анклаве.

Согласно документу, на первом этапе стороны конфликта должны достичь полного прекращения огня, израильские военные обязаны покинуть населенные пункты в секторе Газа, а палестинское движение ХАМАС должно освободить удерживаемых заложников. Кроме того, в договоренность включен обмен арестованных граждан Палестины.

На второй фазе предполагается бессрочное прекращение боевых действий. При этом перемирие предусмотрено только по соглашению обеих сторон.

Ранее египетское политическое объединение «Демократическое гражданское общество» потребовало отменить мирный договор с Израилем на фоне ввода израильских войск в приграничный город Рафах. Кроме того, политики потребовали выслать из страны дипломатическую миссию еврейского государства и разорвать отношения с Тель-Авивом.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль прекратить эскалацию конфликта в секторе Газа. Он напомнил, что 7 октября при нападении ХАМАС погибли более 1100 граждан страны, а после начала военной операции в анклаве жизни лишились свыше 34 тысяч палестинцев.